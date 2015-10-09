Флик попросил "Барселону" избавиться от четырех игроков до июля

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик принял решение избавиться от четырех игроков до начала предсезонной подготовки, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, в список нежелательных вошли: Ансу Фати, Ориоль Ромеу, Пабло Торре и Иньяки Пенья.

Немецкий специалист хочет приступить к сборам с максимально сформированным составом и без "балласта", который не вписывается в его систему.

Ансу Фати: дорогой и проблемный

Самой сложной остается ситуация с Ансу Фати. Его аренда в "Монако" была практически согласована, но сделка застопорилась из-за зарплаты. Французский клуб отказывается платить большую ее часть, а "Барса" - компенсировать разницу.

Флик не видит Фати частью своего проекта и настаивает на его уходе. Несмотря на низкую результативность и травмы, интерес к игроку сохраняется, а руководство во главе с Деку активно ищет выход.

Ромеу не нужен в системе Флика

Ориоль Ромеу, вернувшийся из аренды, также не входит в планы нового тренера. Флик делает ставку на интенсивный и мобильный футбол, а Ромеу с этим не сочетается. Пока клуб не получил официальных предложений, но надеется, что интерес появится со стороны клубов Ла Лиги или Европы.

Пабло Торре уйдет в аренду

С Пабло Торре ситуация более оптимистична. Его не продают, а планируют отдать в аренду. К переговорам подключился "Вильярреал", и сделка может быть закрыта в ближайшие дни. Флик считает, что молодому полузащитнику необходима игровая практика вне "Барсы".

Иньяки Пенья не выдержал конкуренцию

После перехода Жоана Гарсии и возможного сохранения Марка-Андре Тер Штегена, Иньяки Пенья теряет все шансы на место в составе. Его выставили на трансфер, и клуб готов выслушать предложения уже этим летом.

"Барса" готовит чистый старт

Флик ясно дал понять: он хочет начать с нуля. Спортивное руководство работает над разгрузкой состава, чтобы сформировать новую, более компактную и мотивированную команду до июля. Июнь станет решающим для "Барселоны" в вопросе кадровой перестройки.