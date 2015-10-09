Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 17:49
 

В "Барселоне" приняли решение по вратарю

  Комментарии

Поделиться
В "Барселоне" приняли решение по вратарю ©Depositphotos/rarrarorro

Спортивный директор "Барселоны" Деку прокомментировал ситуацию с продлением контракта голкипера Войцеха Щенсны, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Спортивный директор "Барселоны" Деку прокомментировал ситуацию с продлением контракта голкипера Войцеха Щенсны, сообщают Vesti.kz.

По его словам, стороны близки к соглашению - новое трудовое соглашение будет рассчитано до 2027 года, и сейчас оформляются необходимые документы.

"Войцех Щенсны подпишет новый контракт и останется с нами в следующем сезоне", - цитирует Деку журналист Фабрицио Романо.

Щенсны пополнил состав каталонцев в октябре прошлого года и провел за команду 30 матчей, в которых пропустил 36 мячей и 14 раз отыграл "на ноль". По итогам сезона-2024/25 "Барселона" стала чемпионом Ла Лиги.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
24 июня 06:00   •   не начат
Интер Майами
Интер Майами
- : -
Палмейрас
Палмейрас
(Сан-Паулу)
Кто победит в основное время?
Интер Майами
Ничья
Палмейрас
Проголосовало 10 человек

Реклама

Живи спортом!