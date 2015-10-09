В "Барселоне" приняли решение по вратарю

Спортивный директор "Барселоны" Деку прокомментировал ситуацию с продлением контракта голкипера Войцеха Щенсны, сообщают Vesti.kz.
По его словам, стороны близки к соглашению - новое трудовое соглашение будет рассчитано до 2027 года, и сейчас оформляются необходимые документы.
"Войцех Щенсны подпишет новый контракт и останется с нами в следующем сезоне", - цитирует Деку журналист Фабрицио Романо.
🚨🔵🔴 Deco confirms: “Wojciech Szczesny will sign new deal at stay with us next season”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2025
The agreement until June 2027 is in place since two weeks ago, preparing documents to get it sealed. pic.twitter.com/CVhlx3AfIO
Щенсны пополнил состав каталонцев в октябре прошлого года и провел за команду 30 матчей, в которых пропустил 36 мячей и 14 раз отыграл "на ноль". По итогам сезона-2024/25 "Барселона" стала чемпионом Ла Лиги.
Реклама