В "Барселоне" приняли решение по вратарю

Спортивный директор "Барселоны" Деку прокомментировал ситуацию с продлением контракта голкипера Войцеха Щенсны, сообщают Vesti.kz.

По его словам, стороны близки к соглашению - новое трудовое соглашение будет рассчитано до 2027 года, и сейчас оформляются необходимые документы.

🚨🔵🔴 Deco confirms: “Wojciech Szczesny will sign new deal at stay with us next season”.



The agreement until June 2027 is in place since two weeks ago, preparing documents to get it sealed. pic.twitter.com/CVhlx3AfIO