В "Барселоне" дали совет Ламину Ямалю ©

Спортивный директор "Барселоны" Деку дал совет звезде клуба Ламину Ямалю накануне его 18-летия, сообщают Vesti.kz.
В последнее время болельщики все чаще обсуждают и личную жизнь 17-летнего вингера "Барселоны".
"Ямаль должен попытаться игнорировать все, что происходит вокруг. Мы не должны оказывать на него давление", - сказал Деку в интервью La Vanguardia.
Ямаль уже провел 106 матчей за основную команду "Барселоны", отметившись 25 голами и 34 результативными передачами. В июле он официально станет совершеннолетним.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • Групповой этап, мужчины
24 июня 00:00 • не начат
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Атлетико М
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Ботафого
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