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В "Барселоне" дали совет Ламину Ямалю

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В "Барселоне" дали совет Ламину Ямалю ©

Спортивный директор "Барселоны" Деку дал совет звезде клуба Ламину Ямалю накануне его 18-летия, сообщают Vesti.kz

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Спортивный директор "Барселоны" Деку дал совет звезде клуба Ламину Ямалю накануне его 18-летия, сообщают Vesti.kz

В последнее время болельщики все чаще обсуждают и личную жизнь 17-летнего вингера "Барселоны".

"Ямаль должен попытаться игнорировать все, что происходит вокруг. Мы не должны оказывать на него давление", - сказал Деку в интервью La Vanguardia.

Ямаль уже провел 106 матчей за основную команду "Барселоны", отметившись 25 голами и 34 результативными передачами. В июле он официально станет совершеннолетним.

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