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Смена фаворита? Назван главный кандидат на "Золотой мяч"

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Смена фаворита? Назван главный кандидат на "Золотой мяч" ©instagram.com/ballondorofficial

Вингер сборной франции и "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле вернул себе звания фаворита на победу в главной индивидуальной награде года - "Золотом мяче", передают Vesti.kz.

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Вингер сборной франции и "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле вернул себе звания фаворита на победу в главной индивидуальной награде года - "Золотом мяче", передают Vesti.kz.

Ранее новым фаворитом в гонке за приз называли полузащитника ПСЖ и сборной Португалии Витинью. Его шансы высоко оценивались после победы с национальной командой в Лиге наций. Однако теперь специалисты из Polymarket уверены: главным претендентом на индивидуальную награду по-прежнему остается его одноклубник - Усман Дембеле.


Его победа оценивается в 67 процентов. На втором месте - вингер "Барселоны" испанец Ламин Ямаль (18 процентов). Тройку лидеров замыкает все тот же Витинья (шесть процентов).

Главные претенденты на "Золотой мяч" на 25 июня

  1. Усман Дембеле (ПСЖ),
  2. Ламин Ямал ("Барселона"),
  3. Витинья (ПСЖ),
  4. Мохамед Салах ("Ливерпуль"),
  5. Килиан Мбаппе ("Реал"),
  6. Рафинья ("Барселона"),
  7. Хвича Кварацхелия (ПСЖ),
  8. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ),
  9. Ашраф Хакими (ПСЖ),
  10. Дезире Дуэ (ПСЖ).

Отметим, что официальное объявление номинантов на "Золотой мяч" 2025 года состоится 13 августа. А уже 22 сентября в Париже в театре Шатле будут вручены 13 наград, учрежденных UEFA и France Football.

Назван наиболее вероятный победитель "Суперзолотого мяча"

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
27 июня 06:00   •   не начат
Зальцбург
Зальцбург
(Зальцбург)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Зальцбург
Ничья
Реал М
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