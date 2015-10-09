Смена фаворита? Назван главный кандидат на "Золотой мяч"

Вингер сборной франции и "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле вернул себе звания фаворита на победу в главной индивидуальной награде года - "Золотом мяче", передают Vesti.kz.
Ранее новым фаворитом в гонке за приз называли полузащитника ПСЖ и сборной Португалии Витинью. Его шансы высоко оценивались после победы с национальной командой в Лиге наций. Однако теперь специалисты из Polymarket уверены: главным претендентом на индивидуальную награду по-прежнему остается его одноклубник - Усман Дембеле.
Его победа оценивается в 67 процентов. На втором месте - вингер "Барселоны" испанец Ламин Ямаль (18 процентов). Тройку лидеров замыкает все тот же Витинья (шесть процентов).
Главные претенденты на "Золотой мяч" на 25 июня
- Усман Дембеле (ПСЖ),
- Ламин Ямал ("Барселона"),
- Витинья (ПСЖ),
- Мохамед Салах ("Ливерпуль"),
- Килиан Мбаппе ("Реал"),
- Рафинья ("Барселона"),
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ),
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ),
- Ашраф Хакими (ПСЖ),
- Дезире Дуэ (ПСЖ).
Отметим, что официальное объявление номинантов на "Золотой мяч" 2025 года состоится 13 августа. А уже 22 сентября в Париже в театре Шатле будут вручены 13 наград, учрежденных UEFA и France Football.
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