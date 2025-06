Со счетом 2:0 и двумя удалениями обернулся матч "Интера" на клубном ЧМ-2025

Миланский "Интер" с первого места вышел в плей-офф клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

В матче третьего тура группы E итальянцы обыграли аргентинский "Ривер Плейт". Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 72-й минуте Франческо Эспозито открыл счет. Итог на 90-й минуте подвел Алессандро Бастони.

Аргентинцы заканчивали этот матч вдевятером: на 65-й минуте Лукас Куарта получил красную карточку, на 95-й минуте с поля был изгнан Гонсало Монтьель.

Таким образом, "Интер" набрал семь очков и занял первое место в квартете. Вторую строчку занял мексиканский "Монтеррей", разгромивший японский клуб "Урава Ред Даймондс" - 4:0. Мексиканцы также вышли в плей-офф.

"Ривер Плейт" набрал четыре очка и, заняв третье место, оказался вне участников 1/8 финала. У японского клуба нет набранных очков и последнее место в квартете.

