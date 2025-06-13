Со счетом 2:0 и двумя удалениями обернулся матч "Интера" на клубном ЧМ-2025

Миланский "Интер" с первого места вышел в плей-офф клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.
В матче третьего тура группы E итальянцы обыграли аргентинский "Ривер Плейт". Встреча завершилась со счетом 2:0.
На 72-й минуте Франческо Эспозито открыл счет. Итог на 90-й минуте подвел Алессандро Бастони.
Аргентинцы заканчивали этот матч вдевятером: на 65-й минуте Лукас Куарта получил красную карточку, на 95-й минуте с поля был изгнан Гонсало Монтьель.
Таким образом, "Интер" набрал семь очков и занял первое место в квартете. Вторую строчку занял мексиканский "Монтеррей", разгромивший японский клуб "Урава Ред Даймондс" - 4:0. Мексиканцы также вышли в плей-офф.
"Ривер Плейт" набрал четыре очка и, заняв третье место, оказался вне участников 1/8 финала. У японского клуба нет набранных очков и последнее место в квартете.
THROUGH TO THE KNOCKOUTS AS GROUP WINNERS! 🙌#ForzaInter #FIFACWC #TakeItToTheWorld #InterRiverPlate pic.twitter.com/9Wk8i2bdJu— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) June 26, 2025
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