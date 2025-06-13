Беллингем помог своему клубу выйти в плей-офф клубного ЧМ-2025

Дортмундская "Боруссия" вышла в плей-офф клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.
В заключительном туре группы F немцы встречались с "Ульсан Хендэ" из Южной Кореи. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу клуба из Дортмунда.
Единственный гол на 36-й минуте забил Даниэль Свенссон, которому ассистировал Джоб Беллингем - младший брат звезды "Реала" Джуда Беллингема.
Таким образом, "Боруссия" набрала семь очков и заняла первое место в квартете. Вторую строчку занял бразильский "Флуминенсе", сыгравший в последнем туре вничью с южноафриканским "Мамелоди Сандаунз", которого четыре балла и третье место.
"Ульсан Хендэ" без набранных очков, стал последним клубом в этой группе.
6 von 6 aus Cincinnati. Weiter ins Achtelfinale! 🤝#FIFACWC #BVBUlsan pic.twitter.com/tz8W1tqQFq— Borussia Dortmund (@BVB) June 25, 2025
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