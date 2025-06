Стали известны 12 участников плей-офф клубного чемпионата мира

На клубном чемпионате мира, который проходит в США, определились 12 из 16 участников плей-офф, сообщают Vesti.kz.

Десять участников плей-офф стали известны после трех туров, а итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Сити", играющие в одной группе, вышли в 1/8 досрочно. Их очное противостояние состоится в ночь с 26 на 27 июня.

"Палмейрас" (Бразилия);

"Интер Майами" (США);

ПСЖ (Франция);

"Ботафого" (Бразилия);

"Бенфика" (Португалия);

"Бавария" (Германия);

"Фламенго" (Бразилия);

"Челси" (Англия);

"Боруссия" Д (Германия);

"Флуминенсе" (Бразилия);

"Ювентус" (Италия);

"Манчестер Сити" (Англия).

🎟️ @Botafogo

🎟️ @Flamengo

🎟️ @FluminenseFC

🎟️ @Palmeiras



All four Brazil teams are moving on to the #FIFACWC Round of 16. 🇧🇷 pic.twitter.com/jfmSgJAVa7