Стали известны 12 участников плей-офф клубного чемпионата мира

На клубном чемпионате мира, который проходит в США, определились 12 из 16 участников плей-офф, сообщают Vesti.kz.
Десять участников плей-офф стали известны после трех туров, а итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Сити", играющие в одной группе, вышли в 1/8 досрочно. Их очное противостояние состоится в ночь с 26 на 27 июня.
По итогам группового турнира в 1/8 финала вышли следующие клубы:
"Палмейрас" (Бразилия);
"Интер Майами" (США);
ПСЖ (Франция);
"Ботафого" (Бразилия);
"Бенфика" (Португалия);
"Бавария" (Германия);
"Фламенго" (Бразилия);
"Челси" (Англия);
"Боруссия" Д (Германия);
"Флуминенсе" (Бразилия);
"Ювентус" (Италия);
"Манчестер Сити" (Англия).
🎟️ @Botafogo— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 25, 2025
🎟️ @Flamengo
🎟️ @FluminenseFC
🎟️ @Palmeiras
All four Brazil teams are moving on to the #FIFACWC Round of 16. 🇧🇷 pic.twitter.com/jfmSgJAVa7
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