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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 07:40
 

Стали известны 12 участников плей-офф клубного чемпионата мира

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Стали известны 12 участников плей-офф клубного чемпионата мира ©x.com/FIFACWC

На клубном чемпионате мира, который проходит в США, определились 12 из 16 участников плей-офф, сообщают Vesti.kz.

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На клубном чемпионате мира, который проходит в США, определились 12 из 16 участников плей-офф, сообщают Vesti.kz.

Десять участников плей-офф стали известны после трех туров, а итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Сити", играющие в одной группе, вышли в 1/8 досрочно. Их очное противостояние состоится в ночь с 26 на 27 июня.

По итогам группового турнира в 1/8 финала вышли следующие клубы:

"Палмейрас" (Бразилия);

"Интер Майами" (США);

ПСЖ (Франция);

"Ботафого" (Бразилия);

"Бенфика" (Португалия);

"Бавария" (Германия);

"Фламенго" (Бразилия);

"Челси" (Англия);

"Боруссия" Д (Германия);

"Флуминенсе" (Бразилия);

"Ювентус" (Италия);

"Манчестер Сити" (Англия).

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
27 июня 06:00   •   не начат
Зальцбург
Зальцбург
(Зальцбург)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Зальцбург
Ничья
Реал М
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