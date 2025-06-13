Алонсо сделал заявление по Мбаппе. Когда Килиан сыграет на клубном ЧМ?

Наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию с Килианом Мбаппе и обозначил возможную дату его возвращения на поле на клубном чемпионате мира в США, сообщают Vesti.kz.

"Реал" в заключительном туре сыграет с "Ред Булл Зальцбург". Встреча пройдет утром 27 июня по казахстанскому времени.

"Мбаппе? Я был рад видеть его на тренировке. Нам важно, чтобы он был готов к 1/8 финала", - приводит слова Алонсо Madrid Xtra в социальной сети X.

Французская звезда пропустил матч третьего тура против "Ред Булл Зальцбург" - его не включили в заявку из-за последствий болезни. Напомним, 19 июня Мбаппе был срочно госпитализирован с острым гастроэнтеритом. По информации СМИ, он потерял около 4–5 килограммов.

Хорошие новости для болельщиков: 25 июня форвард вернулся к тренировкам в общей группе, и теперь есть шансы, что он появится на поле уже в ближайших матчах плей-офф.