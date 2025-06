Алонсо сделал заявление по Мбаппе. Когда Килиан сыграет на клубном ЧМ?

Наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию с Килианом Мбаппе и обозначил возможную дату его возвращения на поле на клубном чемпионате мира в США, сообщают Vesti.kz.

"Реал" в заключительном туре сыграет с "Ред Булл Зальцбург". Встреча пройдет утром 27 июня по казахстанскому времени.

Французская звезда пропустил матч третьего тура против "Ред Булл Зальцбург" - его не включили в заявку из-за последствий болезни. Напомним, 19 июня Мбаппе был срочно госпитализирован с острым гастроэнтеритом. По информации СМИ, он потерял около 4–5 килограммов.

Хорошие новости для болельщиков: 25 июня форвард вернулся к тренировкам в общей группе, и теперь есть шансы, что он появится на поле уже в ближайших матчах плей-офф.

🚨 Xabi Alonso: “Mbappé? I was glad to see him in training. We preferred to have him ready for the round of 16.” pic.twitter.com/QLx5s7Cvmg