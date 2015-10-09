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Болезнь ударила по Мбаппе: резкое похудение и пропуск матчей клубного ЧМ

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Болезнь ударила по Мбаппе: резкое похудение и пропуск матчей клубного ЧМ ©x.com/realmadrid

У звезды "Реала" Килиана Мбаппе серьезные проблемы со здоровьем, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

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У звезды "Реала" Килиана Мбаппе серьезные проблемы со здоровьем, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

Как сообщает источник, французский форвард резко сбросил 4-5 килограммов из-за тяжелого гастроэнтерита. Болезнь оказалась настолько серьезной, что футболиста пришлось госпитализировать во время пребывания команды в США.

На клубном чемпионате мира Мбаппе пока не сыграл ни минуты. По последним данным, к тренировкам в общей группе он до сих пор не вернулся и остается под наблюдением врачей.

Следующий матч "Реал" проведет в пятницу, 27 июня, против "Ред Булл Зальцбурга" в третьем туре группового этапа КЧМ. Команде Хаби Алонсо достаточно не проиграть, чтобы выйти в плей-офф. Участие Мбаппе по-прежнему под вопросом.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
25 июня 06:00   •   не начат
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
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Фламенго
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