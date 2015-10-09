Назван лучший футболист АПЛ. Холанд лишь третий

Мохамед Салах признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги на данный момент - такой вердикт вынес авторитетный портал GiveMeSport, сообщают Vesti.kz.
При формировании рейтинга эксперты учитывали сразу несколько факторов: уровень игры в текущем сезоне АПЛ-2024/25, стабильность на протяжении всей карьеры в лиге, влияние на команду, вклад в результат и эффектные, запоминающиеся матчи. По всем этим критериям звезда «Ливерпуля» оказался вне конкуренции.
В топ-20 лучших футболистов чемпионата вошли:
- Мохамед Салах, "Ливерпуль".
- Вирджил ван Дейк, "Ливерпуль".
- Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити".
- Деклан Райс, "Арсенал".
- Букайо Сака, "Арсенал".
- Родри, "Манчестер Сити".
- Александер Исак, "Ньюкасл".
- Вильям Салиба, "Арсенал".
- Алиссон, "Ливерпуль".
- Бруну Фернандеш, "Манчестер Юнайтед".
- Флориан Виртц, "Ливерпуль".
- Коул Палмер, "Челси".
- Габриэл Магальяес, "Арсенал".
- Алексис Мак Аллистер, "Ливерпуль".
- Филип Фоден, "Манчестер Сити".
- Бриан Мбемо, "Брентфорд".
- Матеус Кунья, "Манчестер Юнайтед".
- Райан Гравенберх, "Ливерпуль".
- Бруно Гимараэс, "Ньюкасл".
- Мойсес Кайседо, "Челси".
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