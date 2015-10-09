Назван лучший футболист АПЛ. Холанд лишь третий

Мохамед Салах признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги на данный момент - такой вердикт вынес авторитетный портал GiveMeSport, сообщают Vesti.kz.

При формировании рейтинга эксперты учитывали сразу несколько факторов: уровень игры в текущем сезоне АПЛ-2024/25, стабильность на протяжении всей карьеры в лиге, влияние на команду, вклад в результат и эффектные, запоминающиеся матчи. По всем этим критериям звезда «Ливерпуля» оказался вне конкуренции.

В топ-20 лучших футболистов чемпионата вошли: