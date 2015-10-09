Клуб КПЛ убрал 8 легионеров и назначил нового тренера

ФК "Туран" объявил о назначении казахстанского специалиста Абдухалика Бурибаева на пост временно исполняющего обязанности главного тренера клуба, сообщают Vesti.kz.
Прежним главным тренером "Турана" был белорус Виталий Жуковский, который после ухода их туркестанского клуба, вернулся в "Атырау".
"В связи с кадровыми изменениями, которые произошли в футбольном клубе "Туран", команда в настоящее время находится на стадии комплектования.
Команду взял местный специалист Абдухалик Бурибаев.
В настоящее время в клуб приглашаются казахстанцы и местные игроки и формируется полная команда. Как только команда будет полностью определена, болельщикам будет предоставлена полная информация", - гласит официальное сообщение туркестанцев.
Отметим, что ранее туркестанцы объявили об уходе восьми легионеров.
На данный момент "Туран" занимает 12-е место в турнирной таблице КПЛ: после 13 туров команда набрала 11 очков.
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