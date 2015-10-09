"Барселона" ведет себя бестактно". Экс-защитник сборной Испании взорвался из-за трансфера

Бывший защитник "Атлетика" и сборной Испании Рафаэль Алькорта обвинил "Барселону" за историю покупки Нико Уильямса у клуба из Бильбао, сообщают Vesti.kz.

На протяжении нескольких недель Уильямс рассматривается в качестве усиления "сине-гранатовых".

"Вопрос с "Барсой" меня немного утомил. Они занимались этим и в прошлом году, и я не совсем понял тот шаг. Но то, что происходит сейчас, кажется мне невероятным. Деку публично говорит, что игрок хочет перейти. Нико ставят в очень трудное положение. Заявления "Барсы" ужасны. Клуб с самого начала ведет себя бестактно.

У Нико действующий контракт, он игрок "Атлетика". "Атлетик" уже заявил: "Будете платить отступные? Платите полностью и сразу". Но как только просочилась утечка из "Барсы" о соглашении с Нико... Что должен сделать игрок? Выйти и опровергнуть информацию? В этом и проблема.

Проблема в том, что парня ставят в трудное положение. Все мы, игравшие в футбол, знаем, как все работает. Иногда ты переходишь из одного клуба в другой. Отступные выплачиваются, вы уходите, и все. Но мне все это кажется невероятным. Я и в прошлом году, и в этом не могу поверить в то, как действует "Барса".

Все как в прошлом году. Рычаг тут, рычаг там, дернуть тут, дернуть здесь", - цитирует Алькорту Marca.