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Пятикратный чемпион подписал футболиста сборной Казахстана

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Пятикратный чемпион подписал футболиста сборной Казахстана ©instagram.com/ertis_fk

Футбольный клуб "Иртыш" (Павлодар) официально объявил о подписании контракта с 20-летним полузащитником Абинуром Нурымбетом, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Иртыш" (Павлодар) официально объявил о подписании контракта с 20-летним полузащитником Абинуром Нурымбетом, передают Vesti.kz.

Он является воспитанником "Тараза", где и начал свою профессиональную карьеру. Позднее выступал за жезказганский "Улытау", а также за белорусские клубы "Энергетик-БГУ" и "Гомель". В высшей лиге Беларуси провел 23 матча, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне защищал цвета узбекистанского "Андижана".

В нынешнем сезоне Нурымбет присоединился к клубу "Туран" из Туркестана, став основным игроком команды и приняв участие во всех 13 турах чемпионата. В одном из матчей молодому полузащитнику даже доверили капитанскую повязку.

Абинур также представляет Казахстан на международной арене: он выступал за сборные U-17, U-18 и U-19, а в настоящее время является игроком молодежной национальной команды.

Пятикратный чемпион Казахстана "Иртыш" сейчас играет в первой лиге и ставит перед собой задачу возвращения в элитный дивизион.

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