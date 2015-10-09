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Лидер "Барсы" пожаловался на партнера и ускорил его продажу

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Лидер "Барсы" пожаловался на партнера и ускорил его продажу ©Depositphotos/9parusnikov

Полузащитник "Барселоны" Педри выразил недовольство игрой центрального защитника Рональда Араухо и передал свои опасения президенту клуба Жоану Лапорте, передают Vesti.kz.

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Полузащитник "Барселоны" Педри выразил недовольство игрой центрального защитника Рональда Араухо и передал свои опасения президенту клуба Жоану Лапорте, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, хавбек считает, что команда страдает от присутствия уругвайца в центре обороны и зачастую играет "вдесятером".

Срыв против "Интера" и падение уровня

С приходом Ханси Флика в "Барселону" стали заметны все слабые стороны Араухо. Его ошибки привели к вылету от "Интера" в еврокубках - именно он допустил промахи, ставшие причиной двух голов. Если при Хави Араухо считался одним из лучших защитников мира, то в новом сезоне он перестал быть надежным игроком обороны.


Педри устал от его ошибок

По данным источника, Педри, привыкший к стилю Пау Кубарси и Иньиго Мартинеса, жалуется, что вынужден компенсировать слабости Араухо. Уругваец слабо играет с мячом, и соперники это активно используют, оставляя его открытым и вынуждая на потери. Эта ситуация вызывает раздражение и деморализует игроков, привыкших к контролю мяча.


"Барса" готова к продаже

Руководство "Барселоны" больше не исключает вариант с продажей Араухо. Хотя спортивный директор Деку продолжает считать защитника полезным, клуб готов выслушать предложения от 50 миллионов евро и выше. Учитывая сложную финансовую ситуацию и желание Флика перестроить линию обороны, такой сценарий становится все более реальным.

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