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Футболист сборной Казахстана подписал контракт с британским клубом

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Футболист сборной Казахстана подписал контракт с британским клубом ©КФФ

Главный тренер шотландского клуба "Хартс" Дерек Макиннес подтвердил, что надеется увидеть Ислама Чеснокова в составе команды уже до старта нового сезона, передают Vesti.kz.

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Главный тренер шотландского клуба "Хартс" Дерек Макиннес подтвердил, что надеется увидеть Ислама Чеснокова в составе команды уже до старта нового сезона, передают Vesti.kz.

Как сообщает издание Daily Record, 25-летний вингер сборной Казахстана подписал с клубом предварительное соглашение, однако его контракт с костанайским "Тоболом" действует до 31 октября. Казахстанская премьер-лига в самом разгаре, и "Тобол" продолжает борьбу за чемпионство, поэтому не спешит расставаться с одним из ключевых игроков.

"Рекрутинг-группа должна провести переговоры с Исламом. Он уже подписал предварительный контракт, но мы не контролируем ситуацию полностью. Его команда сейчас в важной фазе сезона, и они не хотят терять его прямо сейчас", - признался Макиннес.

Альтернатива - январь

По словам тренера, клуб будет стремиться найти компромисс с "Тоболом", чтобы ускорить переход. В противном случае Чесноков сможет присоединиться к команде только в январское трансферное окно.

"Я сказал клубу, что хочу получить его как можно раньше. Мы обсудили это с Исламом в прошлую среду. У нас есть план: если получится - отлично, если нет - подождем до января", - добавил специалист.

Чесноков - ключевой игрок для "Хартс"

Макиннес рассматривает Чеснокова как важное усиление на правом фланге атаки, но в случае неудачи с досрочным трансфером будет вынужден искать альтернативные варианты.

"Мы стараемся быть терпеливыми, но в идеале хотим подписать его в это трансферное окно", - подчеркнул тренер.

Чесноков - воспитанник футбольной академии устькаменогорского клуба "Алтай". В период 2021-2022 годов играл за белорусскую "Белшину", после чего перешел в "Тобол". Провел 14 матчей за костанайцев в этом сезоне во всех турнирах, забив 5 мячей и отдав 2 результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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