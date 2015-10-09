Футболист сборной Казахстана подписал контракт с британским клубом

Главный тренер шотландского клуба "Хартс" Дерек Макиннес подтвердил, что надеется увидеть Ислама Чеснокова в составе команды уже до старта нового сезона, передают Vesti.kz.

Как сообщает издание Daily Record, 25-летний вингер сборной Казахстана подписал с клубом предварительное соглашение, однако его контракт с костанайским "Тоболом" действует до 31 октября. Казахстанская премьер-лига в самом разгаре, и "Тобол" продолжает борьбу за чемпионство, поэтому не спешит расставаться с одним из ключевых игроков.

"Рекрутинг-группа должна провести переговоры с Исламом. Он уже подписал предварительный контракт, но мы не контролируем ситуацию полностью. Его команда сейчас в важной фазе сезона, и они не хотят терять его прямо сейчас", - признался Макиннес.

Альтернатива - январь

По словам тренера, клуб будет стремиться найти компромисс с "Тоболом", чтобы ускорить переход. В противном случае Чесноков сможет присоединиться к команде только в январское трансферное окно.

"Я сказал клубу, что хочу получить его как можно раньше. Мы обсудили это с Исламом в прошлую среду. У нас есть план: если получится - отлично, если нет - подождем до января", - добавил специалист.

Чесноков - ключевой игрок для "Хартс"

Макиннес рассматривает Чеснокова как важное усиление на правом фланге атаки, но в случае неудачи с досрочным трансфером будет вынужден искать альтернативные варианты.

"Мы стараемся быть терпеливыми, но в идеале хотим подписать его в это трансферное окно", - подчеркнул тренер.

Чесноков - воспитанник футбольной академии устькаменогорского клуба "Алтай". В период 2021-2022 годов играл за белорусскую "Белшину", после чего перешел в "Тобол". Провел 14 матчей за костанайцев в этом сезоне во всех турнирах, забив 5 мячей и отдав 2 результативные передачи.