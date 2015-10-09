Как "Реал" опередил "Барсу" и подписал игрока за 62 миллиона

Испанский защитник Дин Хейсен, выступавший за английский "Борнмут", стал одним из самых обсуждаемых трансферов "Реала" этим летом. Его переход в мадридский клуб был приоритетом как для тренерского штаба, так и для самого футболиста, который ясно дал понять, что хочет оказаться на "Сантьяго Бернабеу" как можно скорее, передают Vesti.kz.

Как пишет Defensa Central, еще до начала клубного чемпионата мира главный тренер "Реала" Хаби Алонсо настаивал на усилении центра обороны и лично отметил Хейсена как одного из приоритетных кандидатов. Переговоры с "Борнмутом" и агентами игрока прошли успешно и завершились контрактом, несмотря на неожиданные попытки "Барселоны" вмешаться в сделку.

"Барса" не смогла перехватить

Каталонский клуб срочно попытался сорвать трансфер, напрямую связавшись как с агентом игрока, так и с руководством "Борнмута". Однако Хейсен заранее сообщил, что намерен вести переговоры исключительно с "Реалом". "Барселона", столкнувшись с кадровым кризисом в центре обороны, рассматривала Дина как идеальное решение - особенно учитывая его возраст, умение начинать атаки и высокий потенциал.

Потенциально сильнее Кубарси и Мартинеса

По оценкам испанской прессы, Хейсен превосходит по перспективам не только Иньиго Мартинеса и Рональда Араухо, но и Пау Кубарси - молодого защитника, считающегося символом обновления в обороне "Барсы". Впрочем, даже заманчивые условия и гарантии со стороны каталонцев не повлияли на выбор игрока.

С самого начала слухов о переходе в "Реал", Дин Хейсен не скрывал, что мадридский клуб - его единственный приоритет, если он и будет покидать "Борнмут" летом 2025 года. В итоге футболист подписал контракт с "королевским клубом" до 2030 года, несмотря на давление со стороны конкурентов. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 62,5 миллиона евро.