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Драмой обернулся матч Англии за финал Евро-2025

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Драмой обернулся матч Англии за финал Евро-2025 ©ig.com/england

Молодежная сборная Англии (U21) вышла в финал чемпионата Европы, обыграв Нидерланды (U21) в напряженном полуфинальном матче со счетом 2:1, сообщают Vesti.kz.

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Молодежная сборная Англии (U21) вышла в финал чемпионата Европы, обыграв Нидерланды (U21) в напряженном полуфинальном матче со счетом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Первая половина встречи прошла без голов, но после перерыва команды порадовали болельщиков остросюжетной развязкой.

На 62-й минуте счет открыл полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиот, воспользовавшись ошибкой обороны соперника, отправил мяч в сетку. Однако уже через 10 минут нидерландцы восстановили равновесие: нападающий "Утрехта" Ноа Огайо сравнял счет.

Когда казалось, что игра уйдет в дополнительное время, Харви Эллиот снова заявил о себе. На 86-й минуте он забил победный мяч, принеся своей команде путевку в финал турнира.

Таким образом, сборная Англии (U21), действующий чемпион Европы, продолжает защиту титула и в финале сыграет с победителем пары Германия - Франция.

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