Новый топ-клуб заинтересовался трансфером Зайнутдинова

Бахтиер Зайнутдинов может вернуться в российскую премьер-лигу (РПЛ). В услугах полузащитника сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" заинтересован московский "Спартак", передают Vesti.kz.

"Красно-белые", которые традиционно входят в число ведущих клубов России и неоднократно становились чемпионами страны, рассматривают 27-летнего футболиста как один из вариантов для усиления состава, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что "Спартак" положительно оценивает опыт Зайнутдинова в российском футболе и его способность быстро адаптироваться. Важно, что игрок не будет считаться легионером в РПЛ, что дает клубу дополнительные преимущества при формировании заявки. "Бешикташ" готов отпустить казахстанца за сумму около 4 миллионов евро.

Отметим, что ранее интерес к Зайнутдинову проявляло московское "Динамо".