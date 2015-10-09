Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Вчера 23:35
 

Новый топ-клуб заинтересовался трансфером Зайнутдинова

  Комментарии (1)

Поделиться
Новый топ-клуб заинтересовался трансфером Зайнутдинова ©ФК "Бешикташ"

Бахтиер Зайнутдинов может вернуться в российскую премьер-лигу (РПЛ). В услугах полузащитника сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" заинтересован московский "Спартак", передают Vesti.kz.

Поделиться
1

Бахтиер Зайнутдинов может вернуться в российскую премьер-лигу (РПЛ). В услугах полузащитника сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" заинтересован московский "Спартак", передают Vesti.kz.

"Красно-белые", которые традиционно входят в число ведущих клубов России и неоднократно становились чемпионами страны, рассматривают 27-летнего футболиста как один из вариантов для усиления состава, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что "Спартак" положительно оценивает опыт Зайнутдинова в российском футболе и его способность быстро адаптироваться. Важно, что игрок не будет считаться легионером в РПЛ, что дает клубу дополнительные преимущества при формировании заявки. "Бешикташ" готов отпустить казахстанца за сумму около 4 миллионов евро.

Отметим, что ранее интерес к Зайнутдинову проявляло московское "Динамо".

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига   •   Казахстан, Актюбинская обл., Актобе   •   Тур 11, мужчины
Сегодня 17:00   •   не начат
Актобе-М
Актобе-М
(Актобе)
- : -
Каспий
Каспий
(Актау)
Кто победит в основное время?
Актобе-М
Ничья
Каспий
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!