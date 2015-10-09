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Тренер сборной России решил переманить Зайнутдинова? Подробности

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Тренер сборной России решил переманить Зайнутдинова? Подробности ©КФФ

Российский Журналист Александр Троицкий высказался о возможном переходе полузащитника сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова в московское "Динамо", передают Vesti.kz.

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Российский Журналист Александр Троицкий высказался о возможном переходе полузащитника сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова в московское "Динамо", передают Vesti.kz.

По мнению эксперта, на трансфере может настаивать главный тренер национальной команды России Валерий Карпин, который в скором времени способен возглавить московский клуб.

"За Баху сейчас активно борются сразу несколько российских топ-клубов. "Динамо" лидирует, да и "Бешикташ" вряд ли на этот раз будет удерживать игрока, которого замучили травмы", - написал Троицкий в своем Telegram-канале.

"Быть может, переход Зайнутдинова лоббирует Валерий Карпин, который, по слухам, в скором времени возглавит динамовцев, а Бахтиера в свое время сам выписывал из Казахстана в Ростов", - добавил эксперт.

Отметим, что казахстанец начинал свою карьеру в российской премьер-лиге в "Ростове", где играл и тренировался под руководством Карпина. В 2020 году он перебрался в ЦСКА, а уже оттуда, в 2023-м перешел в "Бешикташ".

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