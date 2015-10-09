ФИФА приняла решение по сборной Казахстана после поражения от Северной Македонии

Сборная Казахстана потеряла одну строчку в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном после июньских матчей отбора на чемпионат мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Согласно информации портала Football-ranking, казахстанская команда опустилась с 113-го на 114-е место. Теперь подопечные Али Алиева располагаются между сборными Вьетнама (113-е) и Мадагаскара (115-е).

Такое понижение стало следствием домашнего поражения от Северной Македонии. Встреча 4-го тура квалификационного турнира прошла 9 июня в Астане и завершилась минимальной победой гостей - 0:1.