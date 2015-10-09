В сборной Португалии огласили вердикт Роналду после победы в Лиге наций

Главный тренер сборной Португалии испанец Роберто Мартинес высказался о лидере своей команды - форварде саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Совсем недавно португальцы выиграли трофей Лиге наций УЕФА, обыграв испанцев в серии пенальти (5:3, 2:2 в основное время). Мартинес высоко оценил вклад легендарного нападающего, назвав его ключевым элементом успеха.

"Криштиану - это не просто игрок, это икона мирового футбола. Его 20 голов в последних 25 играх за сборную говорят сами за себя. Он создает уникальную атмосферу в команде, вдохновляя молодых игроков своим стремлением к совершенству. Вызывать Роналду (в сборную) - это не вопрос, это необходимость для побед", - цитирует слова Мартинеса ESPN.

Напомним, что именно Роналду при счете 1:2 в пользу сборной Испании сравнял счет, дав команде шанс сразиться в серии 11-метровых ударов.