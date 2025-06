Зайнутдинов получил в соперники звезду "Баварии"

Вингер сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Лерой Сане перешел в турецкий "Галатасарай", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка уже завершена. 29-летний футболист подписал трехлетний контракт с чемпионами Турции. Сане отправится в Стамбул для прохождения медицинского осмотра и финального оформления соглашения, завершая свой этап в "Баварии".

Этот переход стал сенсацией для турецкой Суперлиги, где "Галатасарай" усиливает свой состав звездным игроком, известным своей скоростью и атакующим мастерством. Сане, как ожидается, станет одной из главных фигур команды в борьбе за титулы.

