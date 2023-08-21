Зайнутдинов получил в соперники звезду "Баварии"

Вингер сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Лерой Сане перешел в турецкий "Галатасарай", передают Vesti.kz.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка уже завершена. 29-летний футболист подписал трехлетний контракт с чемпионами Турции. Сане отправится в Стамбул для прохождения медицинского осмотра и финального оформления соглашения, завершая свой этап в "Баварии".
Этот переход стал сенсацией для турецкой Суперлиги, где "Галатасарай" усиливает свой состав звездным игроком, известным своей скоростью и атакующим мастерством. Сане, как ожидается, станет одной из главных фигур команды в борьбе за титулы.
🚨🟡🔴 BREAKING: Leroy Sané to Galatasaray, here we go! Three year deal signed right now.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2025
Sané will fly to Istanbul tonight for medical and contract signing as he leaves Bayern.
Story from this morning, confirmed! 💣🇹🇷 pic.twitter.com/OYBL7AmWyY
Отметим, что в турецком чемпионате также выступает лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, представляющий стамбульский "Бешикташ".
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