Самый дорогой игрок в истории "Аль-Насра" готов уйти спустя полгода

Колумбийский нападающий Джон Дуран, похоже, может не задержаться в "Аль-Насре" надолго, сообщают Vesti.kz.

Хотя трансфер 21-летнего форварда из "Астон Виллы" обошелся клубу из Эр-Рияда в рекордные 77 миллионов евро всего в январе, уже этим летом он может снова сменить клуб.

По информации инсайдера Николо Скиры, к Дюрану проявляют активный интерес европейские клубы, и спрос на него обещает быть серьезным. Причины понятны: в 18 матчах за "Аль-Наср" он забил 12 голов, быстро став ключевой фигурой атакующей линии.

Команда завершила сезон на третьем месте в чемпионате Саудовской Аравии, но индивидуальный прогресс Дурана может подтолкнуть его к возвращению в Европу. Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро, по данным Transfermarkt - хотя "Аль-Наср" явно захочет отбить куда больше.

Jhon #Duran could leave #AlNassr in the summer transfer window. #transfers