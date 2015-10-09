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Самый дорогой игрок в истории "Аль-Насра" готов уйти спустя полгода

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Самый дорогой игрок в истории "Аль-Насра" готов уйти спустя полгода ©x.com/AlNassrFC

Колумбийский нападающий Джон Дуран, похоже, может не задержаться в "Аль-Насре" надолго, сообщают Vesti.kz.

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Колумбийский нападающий Джон Дуран, похоже, может не задержаться в "Аль-Насре" надолго, сообщают Vesti.kz.

Хотя трансфер 21-летнего форварда из "Астон Виллы" обошелся клубу из Эр-Рияда в рекордные 77 миллионов евро всего в январе, уже этим летом он может снова сменить клуб.

По информации инсайдера Николо Скиры, к Дюрану проявляют активный интерес европейские клубы, и спрос на него обещает быть серьезным. Причины понятны: в 18 матчах за "Аль-Наср" он забил 12 голов, быстро став ключевой фигурой атакующей линии.

Команда завершила сезон на третьем месте в чемпионате Саудовской Аравии, но индивидуальный прогресс Дурана может подтолкнуть его к возвращению в Европу. Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро, по данным Transfermarkt - хотя "Аль-Наср" явно захочет отбить куда больше.

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