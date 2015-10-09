Конфликт Левандовски расчистил путь Черчесову после неудачи в Казахстане

Российский тренер Станислав Черчесов входит в число основных претендентов на должность главного тренера национальной сборной Польши, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Должность стала вакантной после ухода Михала Пробежа, который возглавлял сборную с апреля 2023 года.

Причиной его отставки стали неудачные результаты в отборочном цикле чемпионата мира, в том числе поражение от Финляндии со счетом 1:2, а также конфликт с капитаном команды Робертом Левандовски.

Нападающий "Барселоны" открыто заявил, что отказывается выступать за сборную при нынешнем тренере.

Последним местом работы Станислава Черчесова была сборная Казахстана, которую он возглавлял с июня 2024 года по январь 2025-го. Под его руководством команда провела шесть матчей в Лиге наций: одна ничья (0:0 с Норвегией в Алматы) и пять поражений с общим счетом 0:15.