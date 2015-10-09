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"Зенит" нашел конкурента Алипу на родине Салаха

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"Зенит" нашел конкурента Алипу на родине Салаха ©ФК "Зенит"

24-летний центрбек "Замалека" и сборной Египта Хоссам Абдельмагид может уже этим летом перейти в один из российских клубов, сообщают Vesti.kz.

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24-летний центрбек "Замалека" и сборной Египта Хоссам Абдельмагид может уже этим летом перейти в один из российских клубов, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает TransferFeed, сразу два топ-клуба РПЛ - московский ЦСКА и петербургский "Зенит" - сделали официальные предложения по трансферу игрока.

Каирский клуб готов продать своего ключевого защитника за сумму в районе четырех миллионов евро.

В сезоне-2024 соотечественник звезды египетского футбола Мохамеда Салаха провел 41 матч, отметился двумя голами и одной результативной передачей. В активе футболиста также два выхода на поле за главную команду Египта.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника - 600 тысяч евро.

Добавим, что египтянин выступает на той же позиции, что и защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип.


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