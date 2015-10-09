Два легионера покинули клуб КПЛ на фоне провала в сезоне

ФК "Атырау" объявил об уходе двух иностранных футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "нефтяников".

Клуб покинули грузинские легионеры Гиорги Гадрани и Гия Чадунели. Контракты с обоими защитниками были расторгнуты по обоюдному согласию.

Гадрани в текущем сезоне провел восемь матчей за "Атырау" и не смог отметиться результативными действиями.

У Чадунели на счету семь матчей во всех турнирах и один ассист. Отметим, что в 2024 году Гия выступал за талдыкорганский "Жетысу".

Добавим, что "Атырау" пока проваливает сезон, занимая после 13-ти сыгранных матчей последнюю 14-ю строчку в таблице КПЛ. На счету "нефтяников" всего четыре очка.