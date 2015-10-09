Тренер сборной Узбекистана удивил заявлением о своем будущем после выхода на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Узбекистана Тимур Кападзе неожиданно раскрыл, что до сих пор не заключал долгосрочный контракт с Ассоциацией футбола страны, передают Vesti.kz со ссылкой на Newshub.uz.

Об этом он сообщил, комментируя текущую ситуацию в национальной команде, которая только что оформила исторический выход на чемпионат мира-2026, .

"Я не подписывал долгосрочный контракт, мы договорились до ноября. Что будет дальше, покажет время", - Сказал Кападзе на пресс-конференции, отвечая на вопрос о своем будущем в сборной.

Кападзе возглавил сборную в январе этого года, сменив словенца Сречко Катанеца, который покинул пост по состоянию здоровья. Несмотря на отсутствие формальных гарантий со стороны федерации, Кападзе уже успел войти в историю, выведя Узбекистан в финальную часть главного футбольного турнира планеты.

Напомним, Узбекистан досрочно забронировал себе место на ЧМ-2026 после ничьей с ОАЭ, а затем уверенно переиграл Катар в Ташкенте со счетом 3:0. В итоге команда набрала 21 очко и заняла второе место в группе A, уступив лишь Ирану.