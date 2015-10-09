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Ямаль? "Бавария" положила глаз на чемпиона Европы

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Ямаль? "Бавария" положила глаз на чемпиона Европы ©ФК "Барселона"

Мюнхенская "Бавария" активно включилась в борьбу за одного из самых ярких футболистов Испании - вингера "Атлетика" Нико Уильямса, сообщают Vesti.kz.

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Мюнхенская "Бавария" активно включилась в борьбу за одного из самых ярких футболистов Испании - вингера "Атлетика" Нико Уильямса, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Sky Sport Germany, спортивные директора клуба Макс Эберль и Кристоф Фройнд уже провели продвинутые переговоры с представителями игрока.

По данным источника, сам Уильямс не исключает переезда в немецкий суперклуб, хотя продолжает рассматривать вариант с продлением контракта с басками. Его агенты уже озвучили потенциальные финансовые условия: 20 миллионов евро в год до вычета налогов. А вот трансфер обойдется "Баварии" минимум в 60–65 миллионов евро - именно за такую сумму "Атлетик" готов отпустить своего таланта.

В гонке за 22-летним чемпионом Европы также участвуют "Арсенал" и "Челси", а прошлым летом Уильямс и вовсе был близок к переходу в "Барселону", где играет его друг Ламин Ямаль, который также стал чемпионом Европы.

Контракт Нико с "Атлетиком" действует до 2027 года. На клубном уровне он уже провел 167 матчей, забил 31 мяч и сделал 30 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 70 миллионов евро.


 

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