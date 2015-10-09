Футболиста Казахстана включили в список лучших по итогам отбора на ЧМ-2026

Названа символическая команда четвертого тура отборочного этапа чемпионата мира-2026 года в группе J по версии аналитического портала Whoscored, передают Vesti.kz.
В число лучших игроков вошел защитник сборной Казахстана и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип, получивший оценку 7,6.
Сборная лучших игроков 4-го тура в группе J:
Вратарь:
- Столе Димитриевский (Северная Македоня) - 6,6;
Защитники:
- Стефан Деспотовски (Северная Македоня) - 7;
- Нуралы Алип (сборная Казахстана) - 7,6;
- Джоко Зайков (Северная Македоня) - 7,3;
- Максим Де Кюйпер (Бельгия) - 6,8;
Полузащитники:
- Кевин Де Брюйне - 8,5;
- Жереми Доку - 8,5 (оба Бельгия);
- Харри Уилсон - 7,8;
- Сорба Томас - 9,2 (оба Уэльс);
Нападающие:
- Ромелу Лукаку (Бельгия) - 7,6;
- Александр Трайковски (Северная Македоня) - 7,4.
Напомним, 9 июня в Астане сборная Казахстана приняла Северную македонию в рамках 4-го тура отборочного турнира в группе J. Подопечные Али Алиева уступили в домашних стенах со счетом 0:1.
Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига • Казахстан, Павлодарская обл., Экибастуз • Тур 9, мужчины
12 июня 17:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Экибастуз
Ничья
Тараз
Проголосовало 98 человек
Реклама