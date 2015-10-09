Футболиста Казахстана включили в список лучших по итогам отбора на ЧМ-2026

Названа символическая команда четвертого тура отборочного этапа чемпионата мира-2026 года в группе J по версии аналитического портала Whoscored, передают Vesti.kz.

В число лучших игроков вошел защитник сборной Казахстана и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип, получивший оценку 7,6.

Сборная лучших игроков 4-го тура в группе J:

Вратарь:

Столе Димитриевский (Северная Македоня) - 6,6;

Защитники:

Стефан Деспотовски (Северная Македоня) - 7;

Нуралы Алип (сборная Казахстана) - 7,6;

Джоко Зайков (Северная Македоня) - 7,3;

Максим Де Кюйпер (Бельгия) - 6,8;

Полузащитники:

Кевин Де Брюйне - 8,5;

Жереми Доку - 8,5 (оба Бельгия);

Харри Уилсон - 7,8;

Сорба Томас - 9,2 (оба Уэльс);

Нападающие:

Ромелу Лукаку (Бельгия) - 7,6;

Александр Трайковски (Северная Македоня) - 7,4.

Напомним, 9 июня в Астане сборная Казахстана приняла Северную македонию в рамках 4-го тура отборочного турнира в группе J. Подопечные Али Алиева уступили в домашних стенах со счетом 0:1.