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Футболиста Казахстана включили в список лучших по итогам отбора на ЧМ-2026

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Футболиста Казахстана включили в список лучших по итогам отбора на ЧМ-2026 ©КФФ

Названа символическая команда четвертого тура отборочного этапа чемпионата мира-2026 года в группе J по версии аналитического портала Whoscored, передают Vesti.kz.

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Названа символическая команда четвертого тура отборочного этапа чемпионата мира-2026 года в группе J по версии аналитического портала Whoscored, передают Vesti.kz.

В число лучших игроков вошел защитник сборной Казахстана и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип, получивший оценку 7,6.

Сборная лучших игроков 4-го тура в группе J:

Вратарь:

  • Столе Димитриевский (Северная Македоня) - 6,6;

Защитники:

  • Стефан Деспотовски (Северная Македоня) - 7;
  • Нуралы Алип (сборная Казахстана) - 7,6;
  • Джоко Зайков (Северная Македоня) - 7,3;
  • Максим Де Кюйпер (Бельгия) - 6,8;

Полузащитники:

  • Кевин Де Брюйне - 8,5;
  • Жереми Доку - 8,5 (оба Бельгия);
  • Харри Уилсон - 7,8;
  • Сорба Томас - 9,2 (оба Уэльс);

Нападающие:

  • Ромелу Лукаку (Бельгия) - 7,6;
  • Александр Трайковски (Северная Македоня) - 7,4.

Напомним, 9 июня в Астане сборная Казахстана приняла Северную македонию в рамках 4-го тура отборочного турнира в группе J. Подопечные Али Алиева уступили в домашних стенах со счетом 0:1.

 

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига   •   Казахстан, Павлодарская обл., Экибастуз   •   Тур 9, мужчины
12 июня 17:00   •   не начат
Экибастуз
Экибастуз
(Экибастуз)
- : -
Тараз
Тараз
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