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Кубок Казахстана
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"Тобол" выступил с официальным заявлением по Чеснокову

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"Тобол" выступил с официальным заявлением по Чеснокову ©ФК "Тобол"

Стало известно, почему полузащитник костанайского "Тобола" Ислам Чесноков не может помочь команде в первом полуфинальном матче Кубка Казахстана против столичного "Жениса", передают Vesti.kz.

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Стало известно, почему полузащитник костанайского "Тобола" Ислам Чесноков не может помочь команде в первом полуфинальном матче Кубка Казахстана против столичного "Жениса", передают Vesti.kz.

Как сообщила пресс-служба клуба, футболист сегодня, 25 июня, находится в роли болельщика. Причина отсутствия - перебор желтых карточек, из-за чего Чесноков вынужден пропустить встречу.

Напомним, ранее стало известно, что Ислам подписал предварительное соглашение с шотландским "Хартс" и продолжит карьеру в чемпионате Шотландии.

Отметим, что уже состоялся первая полуфинальная игра Кубка Казахстана между петропавловским "Кызылжаром" и шымкентским "Ордабасы". Встреча завершилась неожиданным счетом.

Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022"

Группа A

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 5 1 0 15-6 16
2 Ордабасы 6 3 0 3 9-8 9
3 Атырау 6 2 1 3 6-11 7
4 Аксу Ак 6 0 2 4 3-8 2

Группа B

Участник И В Н П М О
1 Кайсар 6 4 1 1 11-7 13
2 Акжайык 6 3 1 2 9-6 10
3 Каспий 6 3 1 2 10-9 10
4 Кызыл-Жар 6 0 1 5 4-12 1

Группа C

Участник И В Н П М О
1 Тараз 6 3 3 0 17-8 12
2 Мактаарал 6 3 1 2 11-9 10
3 Актобе 6 2 2 2 6-6 8
4 Тобол 6 1 0 5 7-18 3

Группа D

Участник И В Н П М О
1 Астана 6 3 3 0 17-7 12
2 Шахтер 6 3 1 2 13-14 10
3 Туран 6 1 2 3 5-9 5
4 Жетысу 6 0 4 2 4-9 4

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Кубок Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   1/2 финала, мужчины
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