Неожиданным счетом завершился матч за финал Кубка Казахстана

В первом полуфинальном матче Кубка Казахстана петропавловский "Кызылжар" принимал на своем поле шымкентский "Ордабасы". Встреча, проходившая в напряженной борьбе, завершилась без забитых мячей - 0:0, сообщают Vesti.kz.

Обе команды показали осторожный футбол, сосредоточившись на обороне и минимизируя риски. По итогам матча статистика ударов выглядела почти равной: хозяева нанесли пять ударов (два в створ), гости - шесть ударов (также два в створ).

"Ордабасы" владел мячом чаще (60 на 40 по процентам), но не сумел преобразовать это преимущество в голы.

Судьба путевки в финал решится в ответной встрече, которая состоится 30 августа на стадионе "Ордабасы" в Шымкенте.

Четыре клуба претендуют на Кубок Казахстана: что нужно знать о полуфиналах и главной награде?