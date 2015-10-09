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Кубок Казахстана
Сегодня 12:50
 

Четыре клуба претендуют на Кубок Казахстана: что нужно знать о полуфиналах и главной награде?

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Четыре клуба претендуют на Кубок Казахстана: что нужно знать о полуфиналах и главной награде? ©ФК "Ордабасы"

Сегодня, 25 июня, пройдут первые матчи полуфинала Кубка Казахстана-2025. Корреспондент Vesti.kz рассказывает самое главное о предстоящих играх.

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Сегодня, 25 июня, пройдут первые матчи полуфинала Кубка Казахстана-2025. Корреспондент Vesti.kz рассказывает самое главное о предстоящих играх.

В 18:00 в Петропавловске начнется противостояние между "Кызыл-Жаром" и "Ордабасы", а в 20:00 в Костанае начнут игру местный "Тобол" и "Женис".


Финалисты Кубка Казахстана станут известны только к концу лета

Нужно помнить, что эта стадия будет состоять уже из двух игр. Если первая встреча пройдет 25 июня, то ответная запланирована аж на 30 августа.

В плане календаря это для всех нагрузка, причем в равной степени. Только если "Ордабасы" не добьется серьезных успехов в еврокубковой квалификации, и их календарь не будет еще более плотным. Все остальные полуфиналисты турнира в еврокубках не участвуют.


Главная мотивация для клубов - путевка в еврокубки 2026/27

Если кто считает, что Кубок Казахстана уже утратил свою значимость, то напомним, что победа в турнире автоматически дает триумфатору путевку в еврокубки. Причем в последние годы и "Тобол", и "Актобе" квалифицировались сразу в отбор Лиги Европы, в то время как команды-призеры КПЛ попадали лишь в Лигу конференций.

И если для "Ордабасы" еврокубки - это что-то более-менее привычное, как и для "Тобола", то вот для "Кызыл-Жара" или "Жениса" это огромная мотивация и отличный шанс.


Где смотреть полуфиналы Кубка Казахстана в прямом эфире?

Обе встречи сегодня покажет телеканал Qazsport (трансляция будет доступна и на официальном сайте). Также эфир будет на YouTube-канале KFF League:

Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022"

Группа A

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 5 1 0 15-6 16
2 Ордабасы 6 3 0 3 9-8 9
3 Атырау 6 2 1 3 6-11 7
4 Аксу Ак 6 0 2 4 3-8 2

Группа B

Участник И В Н П М О
1 Кайсар 6 4 1 1 11-7 13
2 Акжайык 6 3 1 2 9-6 10
3 Каспий 6 3 1 2 10-9 10
4 Кызыл-Жар 6 0 1 5 4-12 1

Группа C

Участник И В Н П М О
1 Тараз 6 3 3 0 17-8 12
2 Мактаарал 6 3 1 2 11-9 10
3 Актобе 6 2 2 2 6-6 8
4 Тобол 6 1 0 5 7-18 3

Группа D

Участник И В Н П М О
1 Астана 6 3 3 0 17-7 12
2 Шахтер 6 3 1 2 13-14 10
3 Туран 6 1 2 3 5-9 5
4 Жетысу 6 0 4 2 4-9 4

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Кубок Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   1/2 финала, мужчины
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