Историческим результатом обернулся матч на клубном ЧМ

Лиссабонская "Бенфика" одержала историческую победу над мюнхенской "Баварией" на групповом этапе клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

Матч состоялся в Шарлотте и завершился минимальной победой португальцев - 1:0. Единственный и решающий гол на 13-й минуте забил Андреас Шельдеруп.

Это была 14-я встреча команд в истории, и впервые "Бенфика" смогла обыграть немецкий гранд. До этого лиссабонцам лишь трижды удавалось избежать поражения в очных матчах.

Благодаря этой победе "Бенфика" вышла на первое место в таблице, обойдя "Баварию".

Группа C после трех туров:

"Бенфика" - 7 очков



"Бавария" - 6



"Бока Хуниорс" - 2



"Окленд Сити" - 1

В плей-офф турнира выходят команды, занявшие первые два места в каждой из групп.