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Клубный чемпионат мира 2025
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Историческим результатом обернулся матч на клубном ЧМ

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Историческим результатом обернулся матч на клубном ЧМ ©x.com/SLBenfica

Лиссабонская "Бенфика" одержала историческую победу над мюнхенской "Баварией" на групповом этапе клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

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Лиссабонская "Бенфика" одержала историческую победу над мюнхенской "Баварией" на групповом этапе клубного чемпионата мира, который проходит в США, сообщают Vesti.kz.

Матч состоялся в Шарлотте и завершился минимальной победой португальцев - 1:0. Единственный и решающий гол на 13-й минуте забил Андреас Шельдеруп.

Это была 14-я встреча команд в истории, и впервые "Бенфика" смогла обыграть немецкий гранд. До этого лиссабонцам лишь трижды удавалось избежать поражения в очных матчах.

Благодаря этой победе "Бенфика" вышла на первое место в таблице, обойдя "Баварию".

Группа C после трех туров:

  • "Бенфика" - 7 очков
  • "Бавария" - 6
  • "Бока Хуниорс" - 2
  • "Окленд Сити" - 1

    • В плей-офф турнира выходят команды, занявшие первые два места в каждой из групп.

    Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
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