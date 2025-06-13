"Переоценены и вечно жалуются". Легендарный игрок разнес европейский футбол

Легенда бразильского футбола Зико высказался резко и прямо - по его мнению, европейский футбол давно стал переоцененным. Такое заявление бывший полузащитник сделал на фоне продолжающейся полемики вокруг формата и условий проведения клубного чемпионата мира в США, сообщают Vesti.kz.

Его слова стали ответом на недовольство ряда европейских клубов, которым не по душе ни сроки проведения, ни погодные условия турнира.