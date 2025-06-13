"Переоценены и вечно жалуются". Легендарный игрок разнес европейский футбол

Легенда бразильского футбола Зико высказался резко и прямо - по его мнению, европейский футбол давно стал переоцененным. Такое заявление бывший полузащитник сделал на фоне продолжающейся полемики вокруг формата и условий проведения клубного чемпионата мира в США, сообщают Vesti.kz.
Его слова стали ответом на недовольство ряда европейских клубов, которым не по душе ни сроки проведения, ни погодные условия турнира.
"Европейский футбол переоценен. Этому нужно положить конец. Футбол не принадлежит Европе.
Когда дела идут не очень хорошо, европейцы начинают придумывать оправдания. Похоже, они не знают, как играть в неблагоприятных условиях. Когда что-то идет не так, начинаются разговоры о жаре, концовке сезона... Мы все делали то же самое, и никого из нас это не беспокоило, никто не жаловался и не оправдывался, когда проигрывал.
Европейские команды - это настоящие сборные мира. Сколько испанцев в "Реале"? Сколько англичан в "Ман Сити"? Сколько немцев в "Баварии"? "Фламенго" в той же ситуации, за клуб играют уругвайцы, чилийцы, бразильцы.
Суть в том, что все здоровы и в форме для того, чтобы сделать свое дело", - цитирует знаменитого бразильца Globo Esporte.
Lautaro 🤝 Ramos#FIFACWC pic.twitter.com/hO0qUrBfqa— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 18, 2025
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