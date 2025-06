Определились 14 участников 1/8 финала клубного чемпионата мира

Стали известны 14 клубов из 16-ти, вышедших в 1/8 финала клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

12 участников плей-офф стали известны по итогам трех туров, а итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Сити", играющие в одной группе, вышли в 1/8 досрочно. Их очное противостояние состоится в ночь с 26 на 27 июня.

Последними на данный момент участниками плей-офф стали итальянский "Интер" и мексиканский "Монтеррей".

The #FIFACWC Round of 16 bracket is nearly complete... pic.twitter.com/XopT6ldY0K