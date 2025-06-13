Определились 14 участников 1/8 финала клубного чемпионата мира

Стали известны 14 клубов из 16-ти, вышедших в 1/8 финала клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

12 участников плей-офф стали известны по итогам трех туров, а итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Сити", играющие в одной группе, вышли в 1/8 досрочно. Их очное противостояние состоится в ночь с 26 на 27 июня.

Последними на данный момент участниками плей-офф стали итальянский "Интер" и мексиканский "Монтеррей".

В 1/8 финала клубного чемпионата мира сыграют следующие клубы:

"Палмейрас" (Бразилия);

"Интер Майами" (США);

ПСЖ (Франция);

"Ботафого" (Бразилия);

"Бенфика" (Португалия);

"Бавария" (Германия);

"Фламенго" (Бразилия);

"Челси" (Англия);

"Боруссия" Д (Германия);

"Флуминенсе" (Бразилия);

"Ювентус" (Италия);

"Манчестер Сити" (Англия);

"Интер" (Италия);

"Монтеррей" (Мексика).