Определились 14 участников 1/8 финала клубного чемпионата мира

Стали известны 14 клубов из 16-ти, вышедших в 1/8 финала клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.
12 участников плей-офф стали известны по итогам трех туров, а итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Сити", играющие в одной группе, вышли в 1/8 досрочно. Их очное противостояние состоится в ночь с 26 на 27 июня.
Последними на данный момент участниками плей-офф стали итальянский "Интер" и мексиканский "Монтеррей".
В 1/8 финала клубного чемпионата мира сыграют следующие клубы:
- "Палмейрас" (Бразилия);
- "Интер Майами" (США);
- ПСЖ (Франция);
- "Ботафого" (Бразилия);
- "Бенфика" (Португалия);
- "Бавария" (Германия);
- "Фламенго" (Бразилия);
- "Челси" (Англия);
- "Боруссия" Д (Германия);
- "Флуминенсе" (Бразилия);
- "Ювентус" (Италия);
- "Манчестер Сити" (Англия);
- "Интер" (Италия);
- "Монтеррей" (Мексика).
The #FIFACWC Round of 16 bracket is nearly complete... pic.twitter.com/XopT6ldY0K— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 26, 2025
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • Групповой этап, мужчины
27 июня 00:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Ювентус
Ничья
Манчестер Сити
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