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Клубный чемпионат мира 2025
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Определились 14 участников 1/8 финала клубного чемпионата мира

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Определились 14 участников 1/8 финала клубного чемпионата мира ©x.com/FIFACWC

Стали известны 14 клубов из 16-ти, вышедших в 1/8 финала клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

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Стали известны 14 клубов из 16-ти, вышедших в 1/8 финала клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

12 участников плей-офф стали известны по итогам трех туров, а итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Сити", играющие в одной группе, вышли в 1/8 досрочно. Их очное противостояние состоится в ночь с 26 на 27 июня.

Последними на данный момент участниками плей-офф стали итальянский "Интер" и мексиканский "Монтеррей".

В 1/8 финала клубного чемпионата мира сыграют следующие клубы:

  • "Палмейрас" (Бразилия);
  • "Интер Майами" (США);
  • ПСЖ (Франция);
  • "Ботафого" (Бразилия);
  • "Бенфика" (Португалия);
  • "Бавария" (Германия);
  • "Фламенго" (Бразилия);
  • "Челси" (Англия);
  • "Боруссия" Д (Германия);
  • "Флуминенсе" (Бразилия);
  • "Ювентус" (Италия);
  • "Манчестер Сити" (Англия);
  • "Интер" (Италия);
  • "Монтеррей" (Мексика).

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
27 июня 00:00   •   не начат
Ювентус
Ювентус
(Турин)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Ювентус
Ничья
Манчестер Сити
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