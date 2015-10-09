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Один звонок сорвал переход звезды в "Барсу": Ямаль доволен

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Один звонок сорвал переход звезды в "Барсу": Ямаль доволен ©fcbarcelona.com

Крайний нападающий "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямс стал приоритетной трансферной целью "Барселоны" в летнее межсезонье. Руководство клуба, включая спортивного директора Деку и главного тренера Ханси Флика, дало зеленый свет на сделку, которая может быть официально оформлена уже на следующей неделе, передают Vesti.kz.

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Крайний нападающий "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямс стал приоритетной трансферной целью "Барселоны" в летнее межсезонье. Руководство клуба, включая спортивного директора Деку и главного тренера Ханси Флика, дало зеленый свет на сделку, которая может быть официально оформлена уже на следующей неделе, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, 22-летний вингер лично связался с Деку и выразил четкое желание продолжить карьеру на "Камп Ноу". Более того, он уведомил "Атлетик" о намерении покинуть клуб, указав на "Барселону" как на единственную возможную опцию.

Луис Диас выбывает из списка приоритетов

Изначально каталонцы активно рассматривали вариант с подписанием Луиса Диаса из "Ливерпуля", однако трансфер был признан слишком затратным - сумма сделки могла достигать 70 миллионов евро. В случае с Уильямсом сумма отступных составляет около 58 миллионов евро (62 миллиона с учетом индексации), что делает сделку более реалистичной.


Ставка на молодежь и личную мотивацию

Флик одобрил кандидатуру Нико, отметив его универсальность, высокую скорость и потенциал развития. Молодой игрок также хорошо знаком по сборной Испании Ламину Ямалю и Педри - оба положительно отзываются о нем в раздевалке.


Приход Уильямса укрепит левый фланг атаки и станет частью долгосрочной стратегии "Барселоны", нацеленной на формирование нового поколения игроков, преданных проекту клуба. Руководство подчеркивает, что важную роль сыграла именно личная мотивация футболиста - он хочет быть частью "Барсы" не из-за финансов, а по убеждению.

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