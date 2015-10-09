Флик отказался от капитана "Барселоны": назван фаворит в гонке за ним

Каталонская "Барселона" готова поставить точку по будущему своего капитана - немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена, передают Vesti.kz.

Флику не нужен капитан "Барселоны"

Голкипер, десятилетие считавшийся неприкосновенным в воротах команды и носящий капитанскую повязку, больше не входит в планы тренера Ханса-Дитера Флика. Немецкий специалист намерен строить команду с прицелом на обновление состава, и Тер Штеген в эту концепцию не вписывается.

"Челси" включился в борьбу

Фаворитом в борьбе за 33-летним футболистом на данный момент считается один из лондонских клубов, находящийся в процессе перестройки и ищущий опытного лидера в ворота. Carpetasfcb утверждает, что речь идет о "Челси".

Клуб готов удовлетворить требования "Барселоны" и уже сделал первые шаги в переговорах. Сам голкипер и его семья положительно смотрят на возможность переезда в Англию - Лондон привлекает их уровнем жизни и спортивными амбициями местных команд. Другие претенденты, такие как "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", пока действуют менее решительно.

Новичок подталкивает к трансферу

Стоит отметить, что недавно "сине-гранатовые" приобрели нового вратаря - испанца Жоана Гарсию, и теперь готовы рассмотреть варианты продажи Тер Штегена.

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