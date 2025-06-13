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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 09:49
 

Мбаппе опять вне игры. Алонсо сделал заявление

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Мбаппе опять вне игры. Алонсо сделал заявление ©x.com/realmadrid

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал отсутствие Килиана Мбаппе на групповом этапе Клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал отсутствие Килиана Мбаппе на групповом этапе Клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

Француз не сыграл ни в одном из трех матчей из-за последствий болезни, но постепенно набирает форму.

В заключительной игре "сливочные" уверенно обыграли "Ред Булл Зальцбург" со счетом 3:0 и заняли первое место в группе.

"Мы нуждаемся в Килиане. Мы хотим, чтобы он вернулся в хорошей форме. Не хочу забегать вперед, но он нам нужен, ведь речь об одном из лучших игроков в мире. Мы думали, что он сможет сыграть сегодня, но не получилось, увы. Теперь у нас есть четыре дня. Я хочу сохранять оптимизм, однако нужно быть осторожными", – поведал на пресс-конференции Алонсо.

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