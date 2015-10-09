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Испания
Вчера 23:32
 

Игроку "Барселоны" "отдали" "Золотой мяч". Это не Ямаль

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Игроку "Барселоны" "отдали" "Золотой мяч". Это не Ямаль ©x.com/ballondor

Испанский форвард "Лацио" Педро рассказал, кому отдал бы "Золотой мяч". По его мнению, приза заслуживает полузащитник "Барселоны" Педри, сообщают Vesti.kz. На второе место он поставил другого таланта "сине-гранатовых" Ламина Ямаля.

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Испанский форвард "Лацио" Педро рассказал, кому отдал бы "Золотой мяч". По его мнению, приза заслуживает полузащитник "Барселоны" Педри, сообщают Vesti.kz. На второе место он поставил другого таланта "сине-гранатовых" Ламина Ямаля.

"Конечно, я бы поставил Педри на первое место. За ним - Ламин Ямаль. И, возможно, есть и другие кандидаты - Дембеле или Рафинья, но я бы хотел, чтобы Педри победил.

Для нас большая гордость и удовольствие видеть еще одного уроженца Канарских островов в футбольной элите, который демонстрирует примерное поведение и всегда выкладывается на поле. Для меня нет никаких сомнений: он лучший в мире на своей позиции", - цитирует бывшего нападающего "Барселоны" Mundo Deportivo.

Отметим, что Ямаля не раз называли претендентом на получение престижной награды. На данный момент, действующим обладателем приза является полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.


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