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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 09:40
 

Месси обновил рекорд и сотворил историю на клубном чемпионате мира

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Месси обновил рекорд и сотворил историю на клубном чемпионате мира ©ФК "Интер Майами"

Аргентинец Лионель Месси установил очередное выдающееся достижение в своей карьере после выхода "Интер Майами" в плей-офф клубного чемпионата мира, передают Vesti.kz.

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Аргентинец Лионель Месси установил очередное выдающееся достижение в своей карьере после выхода "Интер Майами" в плей-офф клубного чемпионата мира, передают Vesti.kz.

По информации Opta Joe, во всех 33 случаях, когда его команды - как клубные, так и национальная сборная - участвовали в групповом этапе крупных турниров, они неизменно выходили в следующий раунд.

Эта безупречная серия охватывает выступления Месси в Лиге чемпионов, Кубке Америки, чемпионатах мира и других престижных соревнованиях, а теперь и на клубном чемпионате мира.

Таким образом, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" обновил личный рекорд по выходу в плей-офф турниров.

Напомним, что его нынешний клуб - американский "Интер Майами" - по итогам группового этапа пробился в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Уже известен их соперник - это бывшая команда Месси.

Назван наиболее вероятный победитель "Суперзолотого мяча"

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
26 июня 06:00   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Ривер Плейт
Ривер Плейт
(Буэнос-Айрес)
Кто победит в основное время?
Интер
Ничья
Ривер Плейт
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