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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 17:58
 

Такого в карьере Месси еще не было. Его ожидает уникальный матч

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Такого в карьере Месси еще не было. Его ожидает уникальный матч ©x.com/InterMiamiCF

На клубном чемпионате мира Лионеля Месси ждет по-настоящему уникальный матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На клубном чемпионате мира Лионеля Месси ждет по-настоящему уникальный матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует Euro-football впервые в своей легендарной карьере аргентинец сыграет против бывшей команды - "Пари Сен-Жермен", за которую выступал с 2021 по 2023 год.

Теперь Месси - лидер "Интер Майами", и уже в ближайшее воскресенье, 29 июня, его клуб сразится с ПСЖ в 1/8 финала турнира. Встреча состоится в Атланте, стартовый свисток - в 21:00 по казахстанскому времени.

Особую интригу добавляет и тот факт, что буквально накануне, во вторник, Лионелю исполнилось 38 лет - и этот матч вполне может стать для него принципиальным вызовом против команды, с которой у него остались неоднозначные воспоминания.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
25 июня 06:00   •   не начат
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
(Лос-Анджелес)
- : -
Фламенго
Фламенго
(Рио-де-Жанейро)
Кто победит в основное время?
Лос-Анджелес
Ничья
Фламенго
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