Стала известна половина участников плей-офф клубного чемпионата мира

На клубном чемпионате мира по футболу 2025 года, проходящего в США, стали известны восемь участников плей-офф, передают Vesti.kz.

Какие клубы вышли в плей-офф клубного ЧМ-2025

Так, участие в 1/8 финала турнира себе обеспечили "Фламенго", "Палмейрас" и "Ботафого" (все трое - Бразилия), мюнхенская "Бавария" (Германия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Манчестер Сити" (Англия), туринский "Ювентус" (Италия) и "Интер Майами" (США).

Оставшиеся восемь участников плей-офф определятся позднее. Матчи группового этапа завершатся 27 июня.

Месси против ПСЖ

Между тем, уже определелись первые пары плей-офф клубного ЧМ-2025. Так, ПСЖ за выход в четвертьфинеал турнира сыграет с "Интер Майами", за который выступает бывший игрок парижан - аргентинский нападающий Лионель Месси.

Вторую пару 1/8 финала составили "Палмейрас" и "Ботафого".

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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