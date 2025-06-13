Месси против бывшей команды: определились первые пары плей-офф клубного ЧМ

Определились первые пары плей-офф клубного чемпионата мира, проходящего в США, сообщают Vesti.kz.

Бразильское дерби в 1/8-й клубного ЧМ

Бразильский "Палмейрас" выиграл группу A и теперь встретится с клубом-соотечественником "Ботафого", занявшим второе место в квартете B. Их встреча состоится 28 июня в 21:00 по казахстанскому времени.

Месси сыграет против бывшего клуба

Французский "Пари Сен-Жермен" стал лидером группы B и получил в соперники в 1/8-й американский "Интер Майами" (второе место группы A), за который выступает бывший футболист парижан - Аргентинец Лионель Месси. 29 июня в 21:00 по казахстанскому времени команды определят между собой четвертьфиналиста.

"Фламенго" ждет соперника

Еще один бразильский клуб "Фламенго" также обеспечил себе место в плей-офф, досрочно выиграв группу D. Их оппонентом станет команда, которая займет второе место в квартете C. Среди возможных вариантов мюнхенская "Бавария", аргентинский "Бока Хуниорс" и португальская "Бенфика". Игра "Фламенго" запланирована на 30 июня (01:00 ночи по времени Казахстана).

Отметим, что все пары плей-офф определятся после того, как во всех группах состоится заключительный третий тур. Последние игры состоятся 27 июня, а уже 28 числа пройдет первые встречи плей-офф.