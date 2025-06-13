Драматичным камбэком обернулся решающий матч "Интер Майами" с Месси в группе клубного ЧМ

В заключительном туре группы A клубного чемпионата мира американский "Интер Майами" упустил победу в самой концовке встречи с бразильским "Палмейрасом". Матч завершился со счетом 2:2, сообщают Vesti.kz.

Американская команда вела 2:0 благодаря голам Тадео Альенде на 16-й минуте с передачи уругвайского форварда Луиса Суареса и самому Суаресу на 65-й. Однако "Палмейрас" сумел совершить камбэк: на 80-й минуте отличился Паулиньо, а на 87-й Маурисио спас для бразильцев ничью.

Этот результат позволил "Палмейрасу" набрать необходимое очко и сохранить лидерство в группе. "Интер Майами" финишировал вторым, также выйдя в плей-офф.

Отметим, что помимо Суареса в составе майамского "Интера" вышел и другая экс-звезда каталонской "Барселоны" - аргентинце Лионель Месси.