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Клубный чемпионат мира 2025
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Драматичным камбэком обернулся решающий матч "Интер Майами" с Месси в группе клубного ЧМ

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Драматичным камбэком обернулся решающий матч "Интер Майами" с Месси в группе клубного ЧМ ©ФК "Интер Майами"

В заключительном туре группы A клубного чемпионата мира американский "Интер Майами" упустил победу в самой концовке встречи с бразильским "Палмейрасом". Матч завершился со счетом 2:2, сообщают Vesti.kz.

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В заключительном туре группы A клубного чемпионата мира американский "Интер Майами" упустил победу в самой концовке встречи с бразильским "Палмейрасом". Матч завершился со счетом 2:2, сообщают Vesti.kz.

Американская команда вела 2:0 благодаря голам Тадео Альенде на 16-й минуте с передачи уругвайского форварда Луиса Суареса и самому Суаресу на 65-й. Однако "Палмейрас" сумел совершить камбэк: на 80-й минуте отличился Паулиньо, а на 87-й Маурисио спас для бразильцев ничью.

Этот результат позволил "Палмейрасу" набрать необходимое очко и сохранить лидерство в группе. "Интер Майами" финишировал вторым, также выйдя в плей-офф.


Отметим, что помимо Суареса в составе майамского "Интера" вышел и другая экс-звезда каталонской "Барселоны" - аргентинце Лионель Месси.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
26 июня 06:00   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Ривер Плейт
Ривер Плейт
(Буэнос-Айрес)
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