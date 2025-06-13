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Клубный чемпионат мира 2025
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Восьмью голами завершился матч клубного ЧМ с участием Месси

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Восьмью голами завершился матч клубного ЧМ с участием Месси ©ФК "Порту"

В заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира, проходящего в США, португальский "Порту" и египетский "Аль-Ахли" сыграли вничью - 4:4, сообщают Vesti.kz.

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В заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира, проходящего в США, португальский "Порту" и египетский "Аль-Ахли" сыграли вничью - 4:4, сообщают Vesti.kz.

Уже на 15-й минуте счет открыл Вессам Абу Али ("Аль-Ахли"). На 23-й минуте Родриго Мора ("Порту") восстановил равновесие, но в компенсированное время первого тайма Абу Али реализовал пенальти и вновь вывел египтян вперед.

После перерыва началась настоящая перестрелка. На 50-й минуте Вильям Гомес ("Порту") сравнял счет, но уже через минуту Абу Али оформил хет-трик. Спустя пару мгновений Саму вновь восстановил равновесие - 3:3. На 64-й минуте отличился Мохамед Али Бен Ромдхане ("Аль-Ахли"), а за минуту до конца основного времени Пепе ("Порту") поставил финальную точку в матче - 4:4.

Несмотря на обилие голов и напряженную борьбу, обе команды завершили турнир с двумя очками и остались за бортом плей-офф. В параллельной встрече "Интер Майами" во главе с Лионелем Месси сыграл с "Палмейрасом", и этот результат позволил соперникам опередить "Порту" и "Аль-Ахли" в турнирной таблице (подробнее о матче Месси).

Итоговая таблица группы A клубного чемпионата мира:

  1. "Палмейрас" - 5 очков, вышел в плей-офф
  2. "Интер Майами" - 5 очков, вышел в плей-офф
  3. "Порту" - 2 очка
  4. "Аль-Ахли" - 2 очка
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