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"Реал" установил ценник на самого талантливого игрока клуба

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"Реал" установил ценник на самого талантливого игрока клуба ©ФК "Реал" Мадрид

Мадридский "Реал" рассматривает возможность продажи своего вингера Родриго этим летом, передают Vesti.kz со ссылкой на Cadena SER.

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Мадридский "Реал" рассматривает возможность продажи своего вингера Родриго этим летом, передают Vesti.kz со ссылкой на Cadena SER.

По информации источника, "королевский клуб" готов отпустить 24-летнего бразильца, если получит предложение о трансфере за 90 миллионов евро. Эти средства "Реал" планирует использовать для покупки полузащитника по запросу нового главного тренера Хаби Алонсо.

Основным покупателем на Родриго считается лондонский "Арсенал". Однако сам бразилец намерен изучить и другие варианты. Сообщалось, что за вингером следил "Манчестер Сити".

Напомним, Родриго выступает за "Реал" с 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 10 результативными передачами.

Перес разочаровался в самом талантливом игроке "Реала" и выставил его на трансфер

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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