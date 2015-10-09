Флик отверг таланта "Барселоны" из-за звездного новичка

С приходом вингера сборной Испании и "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямса, трансфер которого практически завершен, в "Барселоне" назревает кадровая перестройка, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, главный тренер каталонцев Ханси Флик уже определил, кто станет жертвой усиления атаки. Наставник дал понять атакующему хавбеку Фермину Лопесу, что в следующем сезоне не сможет гарантировать ему игровое время на прежнем уровне.

Фермин завершил минувшую кампанию в составе "Барсы" на высокой ноте, записав на свой счет восемь голов и 10 результативных передач. Такая статистика привлекла внимание лондонского "Челси" и мюнхенской "Баварии", готовых предложить за него 70 миллионов евро и щедрые личные условия. Однако футболист отказался от перехода, решив бороться за место в родном клубе.

Теперь же ситуация изменилась. С подписанием Нико Уильямса и сохранением в составе бразильца Рафиньи Диаса, который при хорошем уровне игры останется в основе, на позиции атакующего полузащитника стало тесно. Основными игроками этой линии в команде Флика станут Рафинья и испанец Дани Ольмо. Для Фермина места не остается, и ему, возможно, придется самому искать новый клуб, чтобы продолжить карьерный рост.

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