Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 18:52
 

"Барселона" уделала всех в Европе. Известны подробности

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" уделала всех в Европе. Известны подробности ©x.com/FCBarcelona

Сезон-2024/25 стал для "Барселоны" не только успешным на поле, но и рекордным с финансовой точки зрения, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сезон-2024/25 стал для "Барселоны" не только успешным на поле, но и рекордным с финансовой точки зрения, сообщают Vesti.kz.

Под руководством Ханси Флика сине-гранатовые оформили триумф во всех внутренних турнирах и пробились в полуфинал Лиги чемпионов.

Однако не только трофеи сделали этот сезон выдающимся: по данным Transfermarkt, "Барса" продемонстрировала самый большой рост рыночной стоимости состава среди всех клубов Европы.

С 1 сентября 2024 года суммарная стоимость игроков каталонцев увеличилась на внушительные 190 миллионов евро - лучший результат среди европейских команд. Ближайшими преследователями стали ПСЖ (+176 млн) и лиссабонский "Спортинг" (+118 млн).

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
25 июня 06:00   •   не начат
Эсперанс
Эсперанс
(Тунис)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Эсперанс
Ничья
Челси
Проголосовало 167 человек

Реклама

Живи спортом!