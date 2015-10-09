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Стал известен претендент на номер "10" в "Реале"

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Стал известен претендент на номер "10" в "Реале" ©ФК "Реал Мадрид"

Стал известен претендент на номер "10" в мадридском "Реале", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Стал известен претендент на номер "10" в мадридском "Реале", сообщает корреспондент Vesti.kz.

После завершения клубного чемпионата мира "Реал" официально простится с одной из главных легенд современности - Лукой Модричем.

Его уход не только завершит эпоху, но и освободит культовую "десятку", которую хорват носил на спине в течение восьми сезонов.

По информации Marca, именно Килиан Мбаппе может стать новым обладателем этого знакового номера. Пока француз не просил клуб о смене цифры, но его история говорит сама за себя: под "десяткой" он блистал в сборной Франции и начинал карьеру в "Монако".

В ПСЖ Мбаппе выходил на поле в основном с номером 7, но в "Реале" он пока ограничен девяткой, ведь "семерка" принадлежит Винисиусу Жуниору и освобождаться явно не собирается.

Скоро в Мадриде может появиться новая "десятка" - и имя на спине будет не менее громким, чем у предшественника.


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