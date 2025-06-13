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Клубный чемпионат мира 2025
Сегодня 07:35
 

Определилась судьба ПСЖ на клубном чемпионате мира

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Определилась судьба ПСЖ на клубном чемпионате мира ©ФК ПСЖ

В заключительном туре группы B клубного чемпионата мира французский "Пари Сен-Жермен" уверенно обыграл американский "Сиэтл Саундерс" со счетом 2:0, сообщают Vesti.kz.

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В заключительном туре группы B клубного чемпионата мира французский "Пари Сен-Жермен" уверенно обыграл американский "Сиэтл Саундерс" со счетом 2:0, сообщают Vesti.kz.

Счет в матче открыл грузинский вингер Хвича Кварацхелия на 35-й минуте. Второй гол парижан оформил защитник сборной Марокко Ашраф Хакими. Эти три очка позволили ПСЖ завершить групповой этап на первом месте и пробиться в плей-офф.

"Сиэтл Саундерс", в свою очередь, покидает турнир, не набрав ни одного очка.


В параллельном матче мадридский "Атлетико" победил бразильский "Ботафого", но этого оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд. Узнайте, почему.

Итоговая таблица группы B клубного ЧМ:

  1. ПСЖ - 6 очков, вышел в плей-офф
  2. "Ботафого" - 6 очков, вышел в плей-офф
  3. "Атлетико" - 6 очков
  4. "Сиэтл Саундерс" - 0 очков

Драмой обернулся матч на клубном чемпионате мира

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
25 июня 06:00   •   не начат
Эсперанс
Эсперанс
(Тунис)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
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